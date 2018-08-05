انطلاق مهرجان الأغنية الوهرانية اليوم

المصدر: تونس - البيان

تنطلق اليوم الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأغنية الوهرانية بمدينة وهران الجزائرية (غرب)، وقالت إدارة المهرجان أن 30 فناناً أكدوا مشاركتهم في التظاهرة التي تتواصل لمدة أسبوع، من بينهم سعاد بوعلي وبارودي بخدة ومعطي الحاج وجهيدة يوسف وخالدي عبد القادر.

وستقام مراسم افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بالمسرح الجهوي الذي يحمل اسم المسرحي الراحل عبد القادر علولة وستشهد تكريماً خاصاً لعميد الطابع الغنائي الوهراني الفنان الراحل أحمد وهبي (1921 ـ 1993)، كما ستتميز هذه الطبعة الجديدة أيضاً بمشاركة أوسع للفرق الفنية التي تنشط في مجال الأغنية البدوية والشعر الشعبي.

وأشار المنظمون من جهة ثانية إلى الاهتمام المتزايد الذي يبديه المغنون الشباب الهواة لهذا الحدث الفني مبرزين أنه تم إحصاء حوالي 20 مترشحاً جرى اختيار تسعة منهم للمشاركة في هذا المهرجان.