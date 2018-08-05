إسبانيا تنشّط 12 مدينة مغربية ثقافياً

المصدر: تونس - البيان

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية أن 12 مدينة مغربية ستحتضن خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين، أنشطة ومبادرات ثقافية وفنية بمبادرة من فاعلين ومؤسسات وهيئات ثقافية من المغرب وإسبانيا، وذلك في إطار الدورة الثانية لبرنامج «وجوه.. الثقافة الإسبانية اليوم». وقالت الوزارة إن مدن الرباط وسلا وطنجة وتطوان والعرائش والدار البيضاء ومراكش وفاس والناظور وأكادير والقنيطرة ووجدة ستستقبل في إطار هذه التظاهرة العديد من الأنشطة والتظاهرات والمبادرات الثقافية والفنية، كالمعارض ودورات في السينما وسهرات موسيقية وندوات ودورات تكوينية وورشات، بهدف إبراز خصوصيات المشهد الثقافي الإسباني في راهنيته.

ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم معرض للفنانة التشكيلية ماريا خيسوس غارسيس، برواق باب الرواح بالرباط، وبمركز الفن المعاصر بتطوان، إضافة إلى تنظيم حفلات موسيقية لفنون الفلامنكو والجاز، تحييها مجموعة بيجاز، وفن الروك السمفوني لمجموعة أوكتوفر، إلى جانب دورات في السينما الأفريقية بمختلف المعاهد الثقافية سيرفانتس بالمغرب.

كما تنتظم في ذات السياق ندوات وملتقيات وورشات حول عدة مواضيع وقضايا ادبية ونقدية حول الفن الحديث والمعاصر.