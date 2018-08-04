خروف يهرب من الشرطة في مغامرة مثيرة

المصدر: البيان الالكتروني

في مغامرة مثيرة بطلها خروف هرب من الشرطة التي استعانت بدورية ثانية للإمساك بهذا الخروف الشقي لكن مهمة شرطيين ألمانيين في مدينة نورنبيرغ انتهت بهما في مياه أحد المسابح حسب ما جاء في موقع "شبيغل أونلاين".

وكان أحد سكان المنطقة قد اتصل بالشرطة لأن خروفاً ضل طريقه من مرج مجاور قريب من مسكنه ودخل منزله. وعندما بحث الشرطيان عن الخروف في الحديقة، هرب منهما وركض فوق غطاء مسبح البيت، الذي هو من القماش، ما جعله يسقط في المسبح وفقا لdw عربية.

وقد حاول الشرطيان في البداية أن ينقذا الحيوان ويخرجانه من المسبح غير أن محاولاتهما باءت بالفشل، ما جعلهما يتصلان أيضا بدورية شرطة ثانية لمساعدتهما في المهمة، حسب ما أفاد به متحدث باسم شرطة فرانكونيا الوسطى.

واضطر رجال الشرطة إلى خلع زيهم الرسمي والقفز إلى المسبح ليساعدوا زملاءهم في مهمتهم، وهي المهمة التي أدوها بنجاح. وبدا الخروف عند إخراجه وقد خارت قواه، إذ لم يعد قادرا على الحركة. وتمكنت الشرطة من معرفة صاحب الخروف وأعادت له خروفه الهارب.