الشارقة تعرّف بالثقافة الإماراتية في أميركا اللاتينية

المصدر: ساو باولو - البيان

احتفت الدورة 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، بإمارة الشارقة ضيف الشرف الأول في تاريخ الحدث، معلنة عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثقافية الإماراتية البرازيلية، خلال حفل افتتاح المعرض على أرض المعارض بساو باولو البرازيلية. وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس الوفد، في كلمة في حفل الافتتاح: «نحضر اليوم في بلد أنجب كُتاباً رائعين تركوا بصماتهم الواضحة على الأدب العالمي».

وقالت السيدة الأولى في مدينة ساو باولو لوسيا فرانسا: «يأتي اختيار الشارقة ضيف شرف بالمعرض كخطوة جديدة للانفتاح على الثقافة الإماراتية والعربية».