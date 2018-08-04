الفرنسية أدجاني في فيلم جزائري عن «الهوية»

المصدر: الجزائر ــ البيان

أعلنت نجمة السينما الفرنسية ذات الأصول الجزائرية إيزابيل أدجاني (عجاني)، أنها ستشارك في تصوير فيلم بالجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل، ووفق صحيفة «لا باريزيان» الفرنسية، فإن أدجاني ستتقمص دور امرأة جزائرية، في الفيلم الجزائري «أخوات» للمخرجة يمينة بن قيقي، والذي سيتم تصويره بداية أكتوبر ولمدة 11 أسبوعاً، في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، ومن ثم باريس وشمال فرنسا. وتدور أحداث الفيلم حول أخوات ثلاث ينفصلن عن بعضهن بعد أن تقرر إحداهن أن تحكي على خشبة المسرح حياة والدهن الذي يحتضر.

كما سيتطرق الفيلم إلى مسألة البلد الأصلي والبلد المضيف والتجذر والاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن أدجاني من مواليد 27 يونيو 1955، شاركت في بطولة أكثر من 50 فيلماً وما يقارب 20 مسرحية، وهي حاصلة على جائزة سيزار خمس مرات.