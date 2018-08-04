الصويرة تحتضن «موغا فيستيفال» للموسيقى الإلكترونية

المصدر: الرباط - البيان

تحتضن مدينة الصويرة المغربية، في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر المقبل، مهرجان الموسيقى والثقافات الإلكترونية، «موغا فيستيفال»، بمشاركة ثلة من الفنانين المغاربة والأجانب، وقالت إدارة المهرجان إن الجمهور المولع بهذا النوع من الفنون سيكون على موعد مع إيقاعات متنوعة من الموسيقى الإلكترونية في قلب المدينة القديمة للصويرة، المصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي من طرف اليونيسكو.

وأضافت أن هذا المهرجان يسعى إلى أن يشكل موعداً للثقافات الإلكترونية، تتخلله لحظات مليئة بالأنغام الموسيقية والتبادل والتواصل.

وستقام فقرات دورة هذا العام بعدة فضاءات ثقافية وتاريخية بمدينة الرياح، ستقدم خلالها وصلات موسيقية إلكترونية بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا وتركيا وبلجيكا.

تجدر الإشارة إلى أن دورة 2016 من هذا المهرجان استقطبت أكثر من 5000 متتبع، استمتعوا خلالها بأمسيات موسيقية من أداء فنانين أجانب، أمثال: رون موريلي، ودي. جي. تينسي، وتيريكي، ويوكو، وغيرهم، بالتعاون مع «المعلم» حسن بوسو.