أفضل الوسائل للدخول في عالم جمع التحف

المصدر: إعداد - نهى حوّا ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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أطلقت جورجيا سبراي خريجة صالات «كريستي» و«وايت كيوب» مؤسستها «بارتنرشيب أديشونز» عام 2017، وهي منصة تربط أعمالاً فنية أصلية بأسعار مقبولة لفنانين ناشئين مع جامعي تحف محتملين، حيث قدمت سبراي البالغة من العمر 28 عاماً، في حديث مع مجلة «فوغ» بعضاً من نصائحها حول الطريقة التي يمكن أن يتحول أي شخص إلى جامع تحف للفنون الحديثة:

1 – لا تفكر في مصطلحات الربح، ولا تشتر أي شيء لا تحبه.

2 – ادعم فنانين ناشئين، فشراء قطعة لفنان جديد تعد طريقة جيدة للبدء بمجموعتك الفنية.

3 – استخدم انستغرام، الذي يشكل طريقة مذهلة للتعلم.

4 – لا تبخل على الإطار، فالإطارات تظهر العمل الفني بأفضل طريقة وتحافظ عليه أيضاً.

5 – كن شجاعاً في اختياراتك، وعدم شراء الفنون التي تناسب «نظام الألوان» الخاص بك.

6 – لا تنس إعادة تعليق القطع الفنية، لبضعة أشهر من أجل تحديث الغرفة والنظر إلى القطعة بطريقة جديدة.