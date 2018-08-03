جينفر آنستون تبرر عدم الإنجاب وتأسيس أسرة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت الممثلة الأميركية جينفر آنستون إن قلبها لم ينفطر عقب انفصالها عن زوجها الممثل جاستين ثيرو، وأوضحت جينفر (49 عاماً) في حوار مع مجلة «إن ستايل» الأميركية في عددها الذي سيصدر في سبتمبر المقبل أنه من الظلم اعتبار أن السيدات اللاتي لم يؤسِّسن أسرة «سلعاً تالفة»، مشيرة إلى أن سبباً طبياً ربما يكون وراء عدم حملها.

وأضافت: «الأفكار الخاطئة التي يتم تداولها بشأني مثل (جينفر لا تستطيع الاحتفاظ برجل، وترفض الإنجاب لأنها أنانية ولا تفكر إلا في عملها)، هذا ما يفطر قلبي ويجعلني حزينة». وقالت جينفر: «هذه افتراضات لا أحد يعلم ما يجرى وراء الأبواب المغلقة»، وأضافت: «لا أحد يفكر في مدى حساسية أمر إنجاب الأطفال بالنسبة لي ولشريكي». وأوضحت: «هم لا يعلمون ما مررت به من الناحية الطبية والنفسية» .