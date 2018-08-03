بيل أوغست رئيساً للجنة تحكيم «القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة - رويترز

وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المخرج الدنماركي بيل أوغست، لرئاسة لجنة تحكيم دورته الأربعين، التي تقام في نوفمبر، وقالت إدارة المهرجان في بيان أمس: «اختيار أوغست يأتي بناءً على مسيرته الحافلة بالأفلام المقدرة عالمياً، التي جعلته أحد المخرجين القلائل في العالم الذين جمعوا بين الجوائز الثلاث الكبرى في عالم السينما.. الأوسكار، وسعفة كان الذهبية، والغولدن غلوب».

وقال الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان: «أوغست لن يكون الاسم العالمي البارز الوحيد في لجنة التحكيم، التي ستضم هذا العام مجموعة مختارة من الفنانين وصناع السينما أصحاب التجارب المميزة».

وتقام الدورة الأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر.