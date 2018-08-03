بيت الشعر بالقيروان يُحيي أربعينيّة حمودة الشريف

المصدر: القيروان - البيان

أحيا بيت الشعر بالقيروان، أول من أمس، بالتعاون مع جمعية «ابن شرف» أربعينية الأديب والكاتب القيرواني حمودة الشريف كريم، وذلك بحضور عدد من أهل الفكر والأدب والثقافة ومن أسرة الأديب الراحل ومحبّيه.

ويعتبر الراحل من الكتّاب البارزين الذين تألقوا في الستينيات بإنتاجهم الذي شمل الرواية وقصص الأطفال والدراسات الأدبية والنقدية آخرها إصداره الأخير «انزياح الدوائر»، واختصّ الفقيد بكتاباته الأدبية الناقدة في الصحف التونسية، وفي طليعتها الملحق الثقافي لجريدة الحرية. وعُرف الأديب برعاية الأقلام الواعدة وتشجيع الشباب المقبل على الأدب والمواهب الشعرية والأدبية.

وقدم الشاعر تهامي الجوّادي المتحدثون في الأربعينية ثم ألقت مديرة بيت الشعر الشاعرة جميلة الماجري كلمة وضعت فيها هذا اللقاء في إطاره واستعرضت جوانب مضيئة من حياة الأديب الراحل، ثم تم عرض شريط مرئي تناول حياة الفقيد ومسيرته الأدبية الحافلة والزاخرة بالعطاء الثقافي.

وتم الاستماع بعد ذلك إلى كلمات وشهادات حول الراحل أبرزهم: طارق بوجلبان، والشاعر عمر دغرير والدكتور مهدي المقدود وعمر كريّم ومنذر الشّفرة ومصطفي ضيّة وخالد ميلاد، كما ساهمت الشاعرة حنان الوهايبي بقراءة مرثية شعرية لروح الفقيد.