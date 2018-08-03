المغرب يطلق 23 مهرجاناً للاهتمام بالموروث

المصدر: الرباط - البيان

قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية: إنها ستطلق أكثر من 23 مهرجاناً، موزعةً على مختلف جهات المملكة ابتداءً من شهر أبريل حتى شهر نوفمبر من كل عام، حرصاً منها على «حماية الموروث الثقافي وصيانة الذاكرة الوطنية التي تزخر بثراء وتنوع ثقافي عريق».

وأوضح بلاغ للوزارة أنها تسعى من خلال هذه المهرجانات التراثية إلى «تقديم التراث في حلة مناسبة، تحتفي من خلالها بالتعابير الفنية الأصيلة المنتشرة عبر مختلف ربوع المملكة، بهدف صون الذاكرة الوطنية المتوارثة، وتعريف الأجيال الصاعدة بثراء وتنوع مكونات الحضارة المغربية الأصيلة».

وأضاف أن هذه المهرجانات «تعتبر أيضاً مناسبة للتداول النظري والعلمي وللتناظر حول التعبيرات والفنون ذات الصلة بمضامين المهرجان، في أفق خلق مركز علمي مستمر يعنى بكل صنف من صنوف الموروث الثقافي والفني، ويسهم في تدوين وتوثيق وأرشفة حصيلة الفقرات العلمية والنظرية للمهرجان، على نحو يفيد الباحثين والطلبة والمهتمين».

وأفاد المصدر بأن الوزارة تعتزم، في الإطار ذاته، «عقد شراكات مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، بقصد الإسهام في الحفاظ على أصالة هذا اللون الثقافي والفني».