الرياضة والنوم يرفعان الذكاء

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

أثبتت دراسة حديثة أن ممارسة بعض الألعاب مثل «السيدوكو» لن ترفع مستوى الذكاء، بل وجد الباحثون أن ممارسة الرياضة واتساع العلاقات الاجتماعية والنوم لفترات كافية هي التي يرفع نسبة الذكاء، فيما توقع الباحثون أن يكون الذكاء أفضل إذا مارس الأفراد ألعاباً مثل «السيدوكو» لفترت أطول، إلا أن هذا الافتراض كان خاطئاً. والحقيقة أن الذين يقومون بتدريبات للمخ ليسوا أكثر ذكاءً من الذين لا يفعلون ذلك، ما يفيد أن الألعاب المبرمجة على الهاتف لا تنمي الذكاء.

درس الباحثون في جامعة ويسترن في لندن أثر ألعاب تدريب المخ على 72 شخصاً، وأثبتت الاختبارات النهائية للذكاء تفوق المجموعة الثانية في مستوى الذكاء.