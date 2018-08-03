79 فيلم هواة بمهرجان قليبية

المصدر: تونس ــ البيان

كشفت هيئة تنظيم مهرجان قليبية الدولي لأفلام الهواة بتونس، في دورته الثالثة والثلاثين التي ستنظم من 12 إلى 18 أغسطس الجاري، عن اختيار 79 فيلماً من أصل 2730 فيلماً يمثل 28 دولة، وتتوزع هذه الأفلام بين 19 فيلماً تونسياً ضمن المسابقة الوطنية، و60 فيلماً أجنبياً تشارك في إطار مسابقة لجنة التحكيم الدولية.

ويفتتح المهرجان بالفيلم الكوميدي الدرامي الفلسطيني «واجب» ، كما اختار المهرجان تكريم السينما الفلسطينية من خلال عرض فيلمي «غزة غير صالح للعرض» لعبدالسلام أبوعسكر، و«الببغاء» للمخرجين دارين سلان وأمجد الرشيد.

وتخصص السهرة الأولى للسينمائي العراقي قاسم جلول، والثانية للمغربية بشرى إيجروك الفائزة بالصقر الذهبي لمهرجان قليبية سنة 2005 عن فيلمها «كروان». كما يشهد المهرجان تنظيم سلسلة من الورش منها «ورشة كتابة السيناريو» تأطير موسى توري من السنغال و«ورشة الصورة الفوتوغرافية» وينشطها زكريا الشايبي من تونس.