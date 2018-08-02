«إلى آخر الزمان» يفوز بجائزة مهرجان وهران للفيلم

المصدر: تونس - البيان

توج مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي«11»، في ختام فعالياته، أول من أمس، الفيلم الجزائري الطويل «إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ، بجائزة المهر.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الفلسطيني «واجب»، مع اختيار المغربي عز العرب علوي، أفضل مخرج عن فيلم «دوار البوم»، ونال هيثم دبور جائزة أحسن سيناريو عن فيلم «فوتوكوبي» من مصر.

وجائزة أحسن دور نسائي للتونسية أميرة شبلي عن الفيلم «تونس بالليل»، فيما حصل الممثلان الفلسطينيان محمد، وصلاح بكري على جائزة أفضل دور رجالي مناصفة. وفي الأفلام القصيرة، فاز فيلم «شحن» للمخرج اللبناني كريم الرحباني، و«رقصة الفجر» للتونسية آمنة النجار، و«طعم الأسمنت» افضل فيلم وثائقي.