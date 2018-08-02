مادونا تستقرفي البرتغال لتعلّم أولادها كرة القدم

المصدر: إعداد - سيد صالح

استقرت نجمة الغناء والتمثيل وسيدة الأعمال الأميركية الشهيرة، مادونا، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بناءً على طلب أربعة من أبنائها بالتبني، حيث يرغبون بالالتحاق بإحدى الأكاديميات البرتغالية لكرة القدم، بحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي ذكرت أن مادونا تتبنى 6 أبناء، أربعة منهم ينتمون إلى دولة مالاوي في جنوب شرق أفريقيا.

وقد أبدى الرباعي الأفريقي رغبته في تعلّم فنون كرة القدم في البرتغال، الأمر الذي دفع بمادونا للانتقال إلى لشبونة، إلا أن الطريف أن ثلاثة من هذا الرباعي الكروي المنتظر فتيات، علماً بأن مادونا، التي يطلق عليها لقب «ملكة البوب»، ستحتفل بعيد ميلادها الــ 60 بعد أسبوعين من الآن.