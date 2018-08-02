العالم يشهد كسوفاً جزئياً للشمس 11 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس يوم السبت 11 أغسطس الجاري، حيث سيكسف ما نسبته 74% من قطر قرص الشمس، كما يُشاهد من أقصى منطقة ستشهد الكسوف، شرق روسيا، بينما سيشاهد الكسوف الجزئي من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية.

وذكر المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن هذا الكسوف يبدأ في الساعة 08:59 صباحاً بالتوقيت العالمي، وينتهي في الساعة 10:33 صباحاً بالتوقيت العالمي، ولن يكون مشاهداً من أي منطقة في العالم العربي.

هلال «الأضحى»

وعلى صعيد آخر، أصدر مركز الفلك الدولي بياناً بشأن تحري أول أيام شهر ذي الحجة، أكّد فيه أن بعض الدول تتحرى الهلال يوم السبت 11 أغسطس، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس، في حين أنه سيغيب بعد غروب الشمس في باقي الدول الاسلامية.

ولكنه سيبقى بعد غروب الشمس مدة لا تسمح برؤيته من جميع دول العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وبالتالي من المفترض أن يكون يوم الأحد المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الإثنين 13 أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس.

وفي الصدد، بين المهندس محمد شوكت عودة، أن المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية.