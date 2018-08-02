أبطال حالمون يسكنون روايات موراكامي

المصدر: إعداد - عمر حرز الله ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تمتاز روايات الكاتب الياباني هاروكي موراكامي بالخيال الواقعي السحري، وتتحدث رواياته عن سفر أبطالها بشكل روتيني إلى عالم ميتافيزيقي خيالي حالم لتفحّص ذكريات الناس والأشياء المفقودة.

1- مطاردة خروف بري: تجري أحداثها في براري هوكايدو الريفية، وقصة صراع بين إرادة الفرد ومطالب الدولة.

2- خاتمة مدونة الطيور: رواية تُبرز «عالماً آخر»، على شكل فندق يبدو كالمتاهة، وتعالج معالم النفس الشريرة.

3- بلاد العجائب الصعبة ونهاية العالم: حرب معلوماتية تدور أحداثها في أزقة مدينة طوكيو وسط عالم خيالي.

4- «آي كيو 84»: تتناول الأقليات المهمشة والخطرة في اليابان.

5- «تسوكورو تازاكي ورحلاته الدينية»: يواجه بطلها الحقائق الصعبة وسط متاهة من الغابات الميتافيزيقية.

6- «كافكا على الشاطئ»: أبطالها الثلاثة يفتحون «بوابة حجرية» للولوج إلى عالم آخر.

7- «سماع العالم وهو يغني»: تفتقر إلى الحبكة، وبطلها يخوض صراعاً داخل شركة صديقه، ويشعر بأنها أفقدته شبابه ومثاليته.

8- «الغابة النرويجية»: بطلها يقيم علاقة مع شابة مختلة عقلياً، تشعر بأن هناك عاشقاً ميتاً يناديها من «العالم الآخر»، فيحاول علاجها.