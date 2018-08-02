أبطال «حراس المجرة» يتضامنون مع جيمس جان ضد «والت ديزني»

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

أعلن أبطال أفلام سلسلة أفلام (حراس المجرة) عن دعمهم للمخرج جيمس جان صاحب السلسلة، الذي فصلته شركة والت ديزني منتصف يونيو الماضي، بسبب سلسلة تغريدات قديمة له نشرت أخيراً.

وجاء في بيان نشره الممثل كريس برات على صفحته في «إنستغرام»، ووقّعه ايضاً برادلي كوبر وزوي سالادانا وفان ديزل وديف باتيستا وآخرون: «نحن نعلن عن دعمنا الكامل لجان. شعرنا بالصدمة لفصله المفاجئ. لقد انتظرنا 10 أيام للرد من أجل أن نفكر ونستمع ونناقش». وقال الممثلون إنهم «شعروا بالتشجيع بسبب الدعم الجارف» من الذين أعربوا عن أمنيتهم برؤية جان يعود لإخراج سلسلة الأفلام.