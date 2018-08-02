أغلفة «ذكية» تضمن سلامة الأطعمة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تخطط شركة سويدية لاستعمال تصاميمها الخاصة من البطاريات الورقية لابتكار التغليف الذكي. وقد تعاونت كل من شركة «بيليرودكورسناس» وجامعة أوبسالا لتطوير تكنولوجيا تعتمد على الطحالب لإنتاج أنسجة السليولوز الطبيعية، ثم يصار إلى تصنيعها لتصبح بوليمراً حيوياً موصلاً رقيقاً ومرناً، كما تستخدم الشركة المواد ذاتها ضمن مشروع آخر لإنتاج التغليف المستدام.

ويكمن الهدف على المدى البعيد في الجمع بين المشروعين، بحيث يتم استخدام البطاريات الورقية في تطوير تقنيات تغليف جديدة. ويمكن للبطاريات المرنة أن تشحن بالطاقة عدداً من أجهزة الاستشعار التي تشكل جزءاً من التغليف.

وتتوقع شركة «بيليرودكورسناس» أن تستخدم تلك المستشعرات لضبط جودة المنتجات، بحيث تضمن سلامة الأطعمة بتسجيل درجات الحرارة أثناء النقل. وتستطيع المستشعرات الأخرى أن تضمن الأمن والشفافية، عبر تعقب المنتجات جغرافياً في كل خطوة على امتداد مراحل سلسلة التوريد.

ويمكن إعادة استخدام كل مواد التغليف مجدداً في تصنيع تغليف جديد بما يؤدي إلى صفر نفايات. لطالما اعتبر التغليف أمراً ضرورياً، لكنه مغفل في سلسلة التوريد، وهناك اليوم مبادرة للتخلص من التغليف كلياً، واستبدال معلومات المنتج بتكنولوجيا الواقع المعزز.