حظر النقاب في الدنمارك يدخل حيز التنفيذ

المصدر: وكالات

دخل القانون الدنماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ الأربعاء وينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.

وانتقد نشطاء حقوق الانسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

وتصل غرامة ارتداء النقاب او البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الاماكن العامة الى الف كورون (156 دولارا، 134 يورو).

ويشمل الحظر ايضا امورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون. وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة الى 10 آلاف كورون.

ولا يعرف عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاج في العاصمة كوبنهاغن وآرهوس ثاني أكبر المدن في ساعة متأخرة الأربعاء، يتوقع ان يشارك فيها مئات الأشخاص، وان ترتدي بعض النسوة النقاب.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية أنه منذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل اي انتهاكات للحظر.

وأعلنت بلجيكا وفرنسا والمانيا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.