«استراتيجيات إدارة السمعة».. دليل نجاح الشركات والأفراد

المصدر: دبي - البيان

يعتبر هذا الكتاب فريداً في عنوانه وفي محتواه، إذ إنه يتناول قضية باتت ذات أهمية كبيرة في العصر الحاضر ألا وهي «السمعة». وما من شك في أن السمعة تمثل نقطة ارتكاز أساسية ليس في مسيرة حياة الإنسان فحسب، بل وفي مسيرة المنظمات والمؤسسات والشعوب والحضارات الإنسانية قاطبة؛ لأنها تساهم بقوة في تشكيل الانطباعات الأولى عند الآخرين التي سرعان ما تستقر وترسخ في النفس، ومن ثم يصعب تعديلها أو تغييرها على المدى القريب.

احتوى هذا الكتاب على تجارب ملهمة في إدارة السمعة لشركات ومنظمات ناجحة باتت أشهر من نار على علم، وتجدها تتصدر عناوين الصحف ووكالات الأنباء العالمية ومواقع الإنترنت الشهيرة، وفي المقابل احتوى على تجارب لمؤسسات وشركات لم يُكتب لها النجاح بسبب خلل ما في إدارة السمعة، وعدم القدرة على إدارة الأزمة بالشكل المناسب. هذا الكتاب سيكون دليلاً وافياً لكل من ينشد النجاح وبناء سمعة حسنة عن شخصيته وهوايته ومؤسسته.