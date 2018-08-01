مغامرات فزاع وجماليات دبي حكايات بانورامية تتّسم بالفرادة

المصدر: دبي- البيان

صورتان نشرهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صفحة سموه الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، أمس، يظهر سموه في أولاهما بينما هو في إحدى رحلات ومغامرات الغوص، جالساً أعلى سيارة مستقرة في قاع البحر، ويبدو من هيئتها أنها قد غرقت منذ وقت طويل، وقد أرفق سموه الصورة بتعليق مشوق: «سيارة (الأوبر) خاصتي قد وصلت».

كما جسّدت الصورة الأخرى التي نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن «إنستغرام ستوري»، لوحة بانورامية تنبض بملامح جماليات دبي بطبيعتها ومنجزها وعظمة معالمها، وعلى رأس ذلك برج خليفة.