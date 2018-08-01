محطات في حياة زايد وراشد في جديد «مدارات ونقوش»

المصدر: دبي - البيان

حمل العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش» الصادرة عن مركز جمال بن حويرب للدراسات، إلى القرّاء الكثير من الملفات الثقافية والتراثية. وتضمن العدد قراءة تاريخية حول إنجازات وحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك من خلال تغطيات وأخبار أرشيف مجلة «روز اليوسف» المصرية.

كما تتبعت المجلة رحلة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، إلى أميركا سنة 1963، من خلال وصف أدبي للأديب أحمد بن سلطان بن سليم، وثق فيه تفاصيل الرحلة ومشاهداته خلالها.

وتصدر هذا الموضوع صورة غلاف المجلة. وركزت المجلة بملفها الرئيس على الرحلات من منظار الأدب، وأتت افتتاحيتها لرئيس تحرير المجلة، الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب، بعنوان «رحلات الأوروبيين الأولى إلى مكة».