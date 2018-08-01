معرض «طريق الإبصار» رؤية جديدة للفن

المصدر: إعداد - عبير يونس ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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ينظم رواق الفن، المتحف الأكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي، معرضه القادم بعنوان «طريق الإبصار» لموسم الخريف في 3 سبتمبر القادم، وسيقدم المعرض تجربة استكشاف المحاولات المتنوعة لبعض الفنانين المشاركين، بتقريب الحدود الفاصلة بين العمل الفني والحيز المكاني الذي يُعرض فيه.

1- عيون سريالية

منحوتة للفنان سلفادور دالي، تعود للعام 1980 من مجموعة مقتنيات «غاليلا» من بلجيكا، منفذة بواسطة البرونز، بقياس 34× 22× 12 سم.

2- لحظة سعيدة

عمل للفنان ديفيد كليربو، تعود للعام 2008، عرض بتقنية الإسقاط المرئي للفيديو 37 دقيقة بإذن من الفنان وغاليري في برلين والآخر في نيويورك.

3- سفينة تايتانيك

إنتاج للفنان فرانسيس براوني (1912- 1916) مطبوعة رقمية، 75× 105 سم، بإذن من إيست وينغ غاليري.

4 - عُقد

مجسم للفنان حسن شريف منفذ من حبل قطني وقطع من الفولاذ المقاوم للصدأ، 380× 350 سم الإعارة بإذن من تركة حسن شريف وغاليري إيزابيل فان دين أينده.

5- بدون عنوان

عمل للفنان فريد ساندبك، وهو دراسة نحتية، لعمل نحتي عمودي من 22 جزءاً، من خيوط أكرليلك سوداء وحمراء، من تركة الفنان وبإذن من غاليري ديفيد زافيرنر.

6- صومعة

مطبوعة متعددة الألوان للفنان توماس ستروث، «114× 118.8»، بإذن من الفنان وغاليري ماريان غودمان في نيويورك وباريس ولندن.

7- جزر دبي

عمل للفنان أدرياس غورسكي تعود للعام 2007 وهي مطبوعة ملونة 307.3× 222.9 سم، بإذن من سبروث مايجرز.

8- أبي

لوحة للفنان ماركوس شينولد، تعود للعام 2015 قياس 59 × 70 سم، من مجموعة مقتنيات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.