«اتحاد الكتّاب»: حاكم الشارقة حوّل أحلام المثقفين واقعاً

المصدر: ابوظبي - وام

ثمن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بتمكين أعضاء الاتحاد من المشاركات الخارجية، مبيناً أن ذلك تمكين حقيقي للثقافة الوطنية نحو التجلي والحضور والتبادل المعرفي والحضاري مع الآخر، ومشيراً إلى الحضور الفاعل لوفد الشارقة كضيف شرف متميز في معرض باريس الدولي للكتاب في مارس الماضي، وحضوره المرتقب في معرض ساوباولو للكتاب الذي ينطلق غداً.

وأعرب حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيان أصدره الاتحاد أمس، عن شكره، باسمه وباسم أعضاء اتحاد الكتاب، والكتاب العرب الذين يشاركون ضمن وفود الشارقة المشاركة بمعارض الكتب العالمية، لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الالتفاتة الراقية التي تأتي ضمن نهج واع كرسه سموه، والتزمته هيئة الشارقة للكتاب.

وأكد الصايغ استعداد كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات للقيام بدورهم وواجبهم في كل المحافل على الوجه الأكمل، بما يخدم دولة الإمارات وثقافتها وإرثها. واعتبر الصايغ أن سموه حوّل أحلام المثقفين إلى واقع.