الأرشيف الوطني يعرّف بتاريخ الإمارات وإنجازاتها

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الأرشيف الوطني برنامجاً مجتمعياً تحت شعار «ذاكرة الوطن.. تاريخ أمة وسيرة وطن» يهدف للتعريف الواسع بالتاريخ الموثق للدولة بين أوساط الجهات السياحية، ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل، الأولى في الفنادق الرئيسة الكبرى، والثانية في شركات الطيران الرسمية المحلية، والثالثة في الأسواق التجارية والأسواق الكبرى في الدولة، حيث يتطلع البرنامج إلى إطلاع المجتمع على تاريخ الوطن وإنجازاته وأمجاده وقيمه ومثله العليا.

وتحفل المواد التاريخية والتراثية التي قدمها الأرشيف الوطني للفنادق وشركات الطيران والأسواق التجارية والأسواق الكبرى بعبق الذكريات والرؤى المستقبلية التي رسم معالمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. فيما يثبت الأرشيف عبر هذا البرنامج استعداده للمشاركة في جميع الفعاليات المبتكرة والمثمرة التي من شأنها إتاحة تاريخ الدولة وتراثها وسير قادتها العظام أمام جميع فئات المجتمع والمقيمين على أرضها والزوار والسياح الذين يتوافدون عليها من كل أنحاء العالم.

وتتنوع الوسائط المتعددة والوثائق التاريخية التي يرفد بها الأرشيف الوطني تلك الأماكن السياحية والترفيهية من صور فوتوغرافية تاريخية عن الإنجازات المهمة التي جعلت من الإمارات دولة عصرية تفاخر بحداثتها وتطورها.