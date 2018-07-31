شعراء غادروا الحياة شباباً

المصدر: دبي - ريم الكمالي ــ حسام الحوراني

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بالعودة إلى المراجع الأدبية والسير الذاتية يتبين لنا أن معظم شعراء المشرق والمغرب، من العصور القديمة إلى المعاصرة، عاشوا أعماراً قصيرة، مقابل ما تركوا من أعمال خالدة بقيت إلى يومنا هذا، وهنا نستعرض عدداً منهم وسبب الوفاة.

* الشاعر النجدي امرؤ القيس (501 - 540)م عاش 39 عاماً وتوفي في أنقرة بالجدري

* الشاعر العراقي من الدولة الحمدانية أبو فراس الحمداني (932 - 968)م عاش 36 عاماً، وقُتل في معركة

* الشاعر الفرنسي آرثر رامبو (1854 - 1891) عاش 37 عاماً وتوفي بسرطان العظام

* الشاعر الأسباني فيديريكو لوركا (1898 - 1936)م عاش 38 عاماً حتى تم إعدامه

* الشاعر اللبناني فوزي معلوف (1899 - 1930)م عاش 31 عاماً، وتوفي من الحزن والكآبة في الغربة

* الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي (1909 - 1934)م عاش 25 عاماً، وتوفي بمرض القلب

* الشاعر الكويتي فهد العسكر (1917 - 1951)م عاش 34 عاماً، وتوفي بمرض الدرَنْ

* الشاعر العماني حمد الخروصي (1976 - 2015)م عاش 39 عاماً، وتوفي بأزمة قلبية