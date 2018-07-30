جوليا روبرتس تدخل عالم التلفزيون

المصدر: إعداد - سيد صالح

تستعد نجمة «هوليوود» اللامعة، جوليا روبرتس، في الخريف المقبل، لإطلاق سلسلة الحلقات التلفزيونية التي قامت ببطولتها، «العودة إلى الوطن»، من إنتاج شبكة «استديوهات أمازون»، فيما تعد أول تجربة في عالم التلفزيون للممثلة الحائزة جائزة أوسكار وتصنف كواحدة من ملكات السينما العالمية.

وقد عقدت روبرتس مؤتمراً صحفياً أمس في مقر جمعية نقاد التلفزيون في «بيفرلي هيلز»، بولاية كاليفورنيا، للحديث عن دورها في المسلسل، وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، التي غطت المؤتمر، تقوم روبرتس في المسلسل بدور أخصائية اجتماعية تساعد الجنود الأميركيين على الانخراط مجدداً في الحياة المدنية بعد عودتهم إلى وطنهم.

وقالت روبرتس، التي تبلغ من العمر 50 عاماً: «ينطوي دوري في المسلسل على تحد ذهني هائل، لقد كان الأمر غريباَ، إلا أن الدور اجتذبني، واستطعنا الانتهاء من تصوير المسلسل سريعاً».