400 طفل في «تحدي القراءة الصيفي» بمكتبات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بنجاح برنامج تحدي القراءة الصيفي، الذي يُقام في المكتبات التابعة للدائرة المنتشرة في كافة أرجاء الإمارة. وشهد التحدي إقبالاً كبيراً من الأطفال، حيث تم تسجيل مشاركة 400 طفل قرأوا أعداداً كبيرة من الكتب.

وتهدف المبادرة التي تندرج ضمن فعاليات «موسم صيف أبوظبي 2018»، وتتطلب قراءة 30 كتاباً من حول العالم إلى تشجيع الأطفال واليافعين على الاستفادة من وقتهم في القراءة أكثر خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى استمتاعهم بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستتيح لهم فرصة لقاء كتابهم المفضلين.

وتقام فعاليات البرنامج لغاية 31 أغسطس المقبل؛ في كل من: مكتبة الوثبة، مكتبة المرفأ، مكتبة مزيد، مكتبة حديقة الباهية، مكتبة متنزه خليفة، ومكتبة زايد المركزية في منطقة العين.