«الفجيرة الثقافية» تناقش قصصاً خيالية وواقعية

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم المقهى الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، جلسة حوارية ضمن فعاليات «زاد المعرفة»، ناقشت المجموعة القصصية «كردم» للكاتب والباحث البحريني محمد فاضل العبيدلي، بمشاركة القارئة الشابة سارة مخلوف، وأدارتها سلمى الحفيتي مديرة المقهى الثقافي، وذلك في مركز الكتب والتوثيق التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بحضور خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد الظنحاني رئيس الجمعية وعدد من المسؤولين والمثقفين في إمارة الفجيرة.

وأوضح العبيدلي خلال الجلسة أن مجموعته تحتوي على مجموعة نصوص أدبية، تمثل عملاً يحكي قصصاً واقعية وأخرى من نسج الخيال وبعضها يحكي حال الكاتب.