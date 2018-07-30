ماجدة الرومي تتغنى بالتراث اللبناني في مهرجانات الأرز

المصدر: بشري (لبنان) - رويترز

احتفت مهرجانات الأرز الدولية في أعالي جبال لبنان الشاهقة أول من بخمسة مواقع لبنانية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وذلك خلال حفل أحيته المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.

وفي أوبريت من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جوزيف خليفة تغنت ابنة كفرشيما بالمواقع التراثية الخمسة وهي وادي قاديشا وغابة أرز الرب وصور وجبيل وعنجر وبعلبك، ورافقتها في الحفل فرقة موسيقية كبيــرة بقيــادة المايستــرو الشــاب لبنــان بعلبكـي.

وعلى خلفية عرض ثلاثي الأبعاد على شاشة عملاقة خلف المسرح استحضر الأوبريت تاريخ هذه المواقع بعرض بصري جذب أعين الجمهور ووجدانهم.

وإلى جانب الأوبريت الحالم تغنت ماجدة الرومي بأغنية (وطني الحب) التي جاءت باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى أغاني (عم يسألوني عليك الناس) و(غني للحب) و(اسمع قلبي).

ولوالدها الفنان الراحل حليم الرومي غنت (لا تغضبي)، كما شاركت جمهورها بأغنيات قديمة بينها (خدني حبيبي) و(ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي) و(انت وأنا يا ريت فينا نطير) و(كلمات).

وعندما بدأت أغنية (يا بيروت) للشاعر السوري نزار قباني تعالى التصفيق وقوفاً بين الحضور لأغنية تذكر اللبنانيين بالحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.