«دبي للثقافة» ترسم خريطة الإبداع نهجاً مجتمعياً

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، ورشة عمل «المبادرات المشتركة بين الجهات الثقافية في الدولة»، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعقدت الورشة في يوليو الجاري في متحف الاتحاد بدبي.

واشتملت الورشة على خمسة محاور نقاش تناولها المشاركون، بينما تم تسليط الضوء حصرياً على المبادرات الثقافية، خاصة الجانب المتعلق بسياسة دعم الموهوبين في المجال الثقافي، والخريطة الثقافية والاستراتيجية الثقافية. وتطرق المشاركون أيضاً إلى الاحتياجات التشريعية المرتبطة بالمجال الثقافي على مستوى دولة الإمارات، ووضع الخطط اللازمة التي يمكن من خلالها توفير وتوزيع المنتج الثقافي في كل إمارات الدولة.

وحضر ورشة العمل عدد كبير من ممثلي قطاعات الثقافة في الدولة والمعنيين من هيئة دبي للثقافة والفنون ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى مسؤولي قطاع النشر والمؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة.

إبداع

وقال ظاعن شاهين، مستشار رئيس مجلس الإدارة في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة): إننا في هيئة الثقافة والفنون في دبي نحرص على تفعيل دور إقامة الورش الثقافية، خاصة أننا نرى فيها قنوات حيوية تشجّع على مشاركة القطاعات وأفراد المجتمع في تطوير منظومة العمل الثقافي في الدولة. وتلعب هذه الورش دوراً مهماً في هذا الاتجاه، لأنها تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع، وتشجيع الابتكار في مجالات العمل الثقافي، فضلاً عن تعزيز الوعي حول مستجدات القطاع بكل محاوره، ونشرها من خلال طرح الأفكار والتحديات التي تواجه قطاع الثقافة، ثم الحصول على المخرجات الإبداعية المنشودة.

مكانة

وقالت الدكتورة حصة بن مسعود، مديرة إدارة المكتبات العامة في (دبي للثقافة): إن تنظيمنا لورشة عمل «المبادرات المشتركة بين الجهات الثقافية في الدولة»، يعكس دورنا المحوري في تعزيز مكانة دبي، وجعلها محوراً ثقافياً لخدمة الإمارات والمنطقة.