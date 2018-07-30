قمّة الإنسانية.. ظهر إطفائي جسر عبور مسنّ

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع قناة (CGTN) الصينية مقطع فيديو صُوّر بتاريخ 23 يوليو الجاري في قرية بين غشيان في مقاطعة قانسو عندما حاصرت الفيضانات القرويين نتيجة الامطار الغزيرة، فعرت فرقة خاصة تابعة للواء الإطفاء إلى المكان لإجلائهم.

وأمام عدم قدرة مسن يعاني من مرض القلب على عبور الخندق، سرع رجل إطفاء بالقفز في الخندق وانحنى محولا جسده إلى جسر يسمح للرجل العجوز بالعبور.