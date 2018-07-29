شاب.. يموت إذا تعرض للشمس!

المصدر: البيان الالكتروني

يعاني شاب بريطاني من مرض نادر جدا، إذ قد يموت مباشرة في حال تعرضه لأشعة الشمس.

ويعاني أليكس من حساسية مميتة تجاه ضوء الشمس، إذ يمكن أن تحرق بشرته خلال دقائق فقط. في حين قامت عائلته بشراء زي خاص وكذلك قبعة تغطي الرأس والوجه، مخصصة لحجب ضوء النهار عن بشرة الشاب.

ومازال أليكس يرتدي الزي ذاته منذ الولادة، حيث لا يمكنه مغادرة المنزل من دونه، وفقا لبي بي سي.

وبعد عناء سنين، تدخلت أخصائية شهيرة في مجال الأزياء التخصصية والتجميلية، من تصميم قناع ذكي، يحجب ضوء الشمس بالكامل عن بشرة أليكس، بينما لا يحبس دخول الهواء ذلك كي لا يشعر أليكس بالحر الشديد عند ارتدائه.