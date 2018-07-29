وفاة الفنان المصري مصطفى العلي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الفنان المصري الشاب مصطفى العلي ، مساْ أمس السبت ، حسبما ذكرت مواقع إخبارية مصرية.

وتداول العديد من الفنانين المصريين نبأ وفاة الفنان مصطفى العلي ،في صفحاتهم على موقع فيسبوك .

ونشر الفنان المصري عمرو عبد العزيز صورة للراحل وكتب عليها قائلا: "إيه الدنيا دي في لحظة كده.. لا حول ولا قوه إلا بالله.. صديقي العزيز الفنان مصطفى العلى في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسالكم جميعًا قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

يذكر أن الفنان مصطفى العلي شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "السيدة الأولى"، "شمس"، "عيون القلب"، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" مع الفنان عمرو عبد الجليل.

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