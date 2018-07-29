المصدر: القاهرة - البيان

يعد من الكتب القليلة التي تربط بين الفن السابع، والساحرة المستديرة من خلال علاقات ظهرت على الشاشة أو علاقات وثقها حاتم جمال عبر 6 فصول تتناول هذه العلاقات بكل أبعادها.

الكتاب المعنون بـ «السينما والكرة.. أسرار وحكايات» يدور حول 48 فيلماً، رصدت تناول السينما لكرة القدم، كما يتناول الكتاب مسيرة 28 لاعباً جذبتهم السينما، إضافة إلى أشهر عشر قصص حب بين نجوم الفن والرياضة.

ويؤكد مؤلف الكتاب أن هذا العمل يعد الأول من نوعه في المكتبة الفنية، فهو يوثق علاقة السينما بالكرة، وكيف استغل كل منهما الآخر، والنتائج التي ترتبت على هذا التزاوج غير المعلن، فالعلاقة بينهما لم تتوافق عند البدايات، بل استمرت لتشكل تمازجاً إبداعياً متحداً، هدفه الوصول لجماهير عريضة تجمعهم حالة مزاجية واحدة.