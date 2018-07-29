جائزة فاتن حمامة التقديرية للممثل حسن حسني

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الممثل حسن حسني بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، التي يتسلمها في الدورة الأربعين للمهرجان، شهر نوفمبر، وقالت إدارة المهرجان في بيان، أمس، إن تكريم حسني «يأتي تقديراً لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كونه أحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية»، وقدم حسني (86 عاماً) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه «سواق الأتوبيس»، و«المساطيل»، و«سارق الفرح»، و«عبود على الحدود»، و«ليلة سقوط بغداد»، و«خارج على القانون»، و«الديكتاتور» و«على جثتي». وقال المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، «يعد الاحتفاء بالفنان حسن حسني تتويجاً لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما.