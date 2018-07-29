أفلام تفوقت على الروايات المقتبسة عنها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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في الكثير من الأحيان لا تنجح الأفلام السينمائية في ترك بصمتها كما فعلت الروايات التي بنيت على أساسها تلك الأفلام، ولكن هناك القليل من تلك الأفلام التي نقضت تلك النظرية وحققت نجاحاً باهراً.

«فوريست غامب»

تدور أحداث الفيلم حول طفل مصاب بشلل الأطفال، ويعاني من سخرية الآخرين، فيقرر الركض دون توقف، ليفاجأ بأنه أصبح بطلاً دون أن يعلم.

«الفيل الأزرق»

أثار هذا الفيلم نجاحاً كبيراً لا يقل عن روايته، وتدور أحداثه بين الواقع والخيال، وسط صراع نفسي يأخذ المشاهد إلى عالم آخر.

«قضية بنيامين باتون الغامضة»

يتحدث عن طفل قبيح يولد بجسم رجل عجوز، ويلقيه أهله أمام دار للمسنين، ليبدأ بالنمو وتحصل المعجزة إذ إنه كلما كبر في السن، يصبح شاباً وفتياً.

«افتداء شاوشينك»

تدور أحداثه حول محاسب يسجن بتهمة لفقتها له زوجته، فيمارس مع مأمور السجن لعبة يربح منها ملايين الدولارات، ويحول الأموال إلى حسابه بعد هربه.

«غاتسبي العظيم»

يقوم ليوناردو ديكابريو في الفيلم بدور رجل عصابات يفقد خطيبته، فيبدأ في الانتقام من الجميع حتى يستردها.