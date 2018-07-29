برامج ترفيهية متواصلة مع موسم صيف أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

يستمر موسم صيف أبوظبي في تقديم برنامجه الشامل والمتنوع لصيف 2018، حيث يتيح فرصاً ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية عالمية غير مسبوقة، من أبرزها: متنزه «عالم وارنر براذرز» أبوظبي، الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي حيث يستكشف زواره 6 مناطق مليئة بالتشويق والمرح بوحي من الأعمال السينمائية لشركة وارنر براذرز الأسطورية، حيث يحتوي المتنزه على أشهر شخصيات الأفلام، وألعاب الملاهي والاستعراضات المحببة للجميع.

وكذلك تقام على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، عروض «اكتشف المفاجأة» الذي يستمر حتى يوم 18 أغسطس، بالإضافة إلى فعاليات وأحداث ترفيهية متنوعة تتضمن عروض أداء وموسيقى، و لعشاق السينما موعد مميز مع فعالية «عروض حية طوال اليوم»، الذي تقام عروضه بفندق قصر الإمارات من 26 إلى 28 يوليو، وتتيح لعشاق السينما فرصة التعرف على أسرار المؤثرات الخاصة بأفلام هوليوود، ومسرح «ظلال اليراعات» ومشاهدة عرض «فأر القمر في فضاء أوديسي».

وفي «جولة حول العالم» عروض أداء للفنون التقليدية من مختلف دول العالم. ويقدم كل بلد عروضه التي يشتهر بها لمدة 6 أيام. تقام الفعاليات يومياً بين الساعة 5:30 عصراً، و10:00 مساءً.