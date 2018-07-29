ندوات ثقافية في منصة «الشارقة ضيف شرف ساو باولو للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تحل الشارقة ضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب، خلال الفترة من 3-12 أغسطس المقبل، حيث تحمل زوار المعرض في جولة حول الثقافة الإماراتية، بسلسلة من الندوات والجلسات النقاشية التفاعلية، في منصة "الشارقة ضيف شرف ساو باولو للكتاب" بمشاركة وفد يترأسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ويضم 20 كاتباً وناشراً و15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية. وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية: «حلول الشارقة ضيف شرف على المعرض تشكل تقدماً ملموساً في جهود التواصل الدولي مع بلدان أميركا اللاتينية كافة»، وقال أحمد العامري: «، فتح نافذة واسعة أمام للثقافات في أميركا الجنوبية، للاطلاع على الثقافة المحلية لدولة الإمارات ».

وقال حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب : «تأتي المشاركة ، كجزء من حضور الشارقة في العالم».واجمع عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة ، ود.عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث ، وريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومحمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام في نقل صورة مشرقة عن تاريخنا وذاكرتنا الأصيلة.

عروض

احتفاء منها بأكبر مشاركة عربية في تظاهرة ثقافية بأميركا الجنوبية، سيحظى سكان ساو باولو الذين يزيد عددهم على 21 مليون نسمة، بفرصة مشاهدة العروض الفنية الإماراتية، التي تجمع بين الغناء الشعبي والرقص الفلكلوري، وتقدمها فرقة الشارقة الوطنية عبر شوارع المدينة الكبيرة، ناقلة لسكانها وزوارها صورة حية عن التراث الشعبي الإماراتي.