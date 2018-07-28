نافذ الرفاعي يشيد بدور اتحاد الكتاب العرب برئاسة الصايغ

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد انتخابه أميناً عاماً للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، أرسل القاص والروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي رسالة جوابية إلى الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رداً على التهنئة التي سبق أن أرسلها له، عبر فيها - نيابة عن زملائه - عن اعتزازه بمواقف الأمين العام المؤيدة والداعمة للكتاب والأدباء الفلسطينيين، في الداخل والشتات وداخل الحزام المحتل عام 1948، متشبثين بوطنيتهم الفلسطينيّة وعروبتهم، أمام حملات استهداف كل ما هو وطني وقومي في وطننا العربي .

وقال نافذ الرفاعي إن جميع أعضاء المجلس الجديد للاتحاد الفلسطيني تعاهدوا على مسابقة الزمن عملاً و إبداعاً، من أجل إعلاء شأن الثقافة الوطنية الفلسطينية، متلاحمةً مع عمقها العربيّ، تحت لواء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي ظل إدارة حكيمة، يقف على رأسها حبيب الصايغ، وأكد أنهم عازمون على التشاور والتكامل الدائم مع اتحاد الكتاب العرب، لما فيه مصلحة الثقافة والإبداع في فلسطين، والأقطار العربية الشقيقة، متطلعين لإقامة أوثق العلاقات مع الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات والمجالس الأدبية في الأقطار العربية كافة.