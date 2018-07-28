وفاة الفنانين المصريين محمد شرف وهياتم

المصدر: القاهرة ـ وكالات

توفي الفنان الكوميدي المصري محمد شرف، أمس في أحد مستشفيات الإسكندرية عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وعانى الراحل ضعفاً شديداً في عضلة القلب، وأجرى جراحة في القلب وتم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه.

وشارك شرف في عدد من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والمسرح، وبرز في أدوار الكوميديا، حيث يتذكره جمهوره في أفلام «زكي شان»، و«ظرف طارئ»، و«جعلتني مجرماً»، «وآسف على الإزعاج»، و«إكس لارج»، وجميعها كان من بطولة الفنان أحمد حلمي.

كما غيب الموت، أمس الفنانة المصرية هياتم عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد معاناة مع مرض عضال، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين بالقاهرة، والراحلة من مواليد 22 يوليو عام 1949 بمحافظة الإسكندرية، وفي عام 1972، بدأت رحلتها الفنية، وكان أول ظهور لها في فيلم «ليلة حب أخيرة»، وشاركت بعد ذلك في أفلام «علي بيه مظهر» و«المتسول» و«غريب في بيتي»، كما شاركت في عدة مسلسلات منها «المال والبنون»، و«الباطنية»، و«زهرة وأزواجها الخمسة».