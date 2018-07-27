وفاة الفنان المصري محمد شرف

المصدر: البيان الالكتروني

توفي اليوم الفنان المصري محمد شرف، عن عمر ناهز 55 عامًا، في مستشفى الحياة بمدينة الإسكندرية بعد تدهور حالته الصحية.

وكان الفنان الراحل يُعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس، وفقا للصحف المصرية.

وولد محمد شرف في مدينة الإسكندرية في 19 فبراير 1963 وتخرج من المعهد الفني التجاري عام 1984، ثم سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني.

شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن مسلسلاته: (أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة)، ومن أفلامه: (البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، آسف على الإزعاج، ) وغيرها من الأعمال الفنية.

اقرأ أيضا: