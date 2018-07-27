«عالم وارنر براذرز أبوظبي» في عرض ضوئي اليوم على برج خليفة

المصدر: دبي ـ البيان

ينظم اليوم عرض ضوئي على واجهة برج خليفة، في الساعة 8:00 والساعة 9:00 مساءً. وذلك بعد عرض مشابه في الخصوص، على واجهة البرج، أخيراً، استعرض شخصيات دي سي سوبر هيروز وسوبر-فيلنز، إلى جانب عدد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة، مثل: توم آند جيري، ولوني تونز، وسكوبي - دو.. وغيرها الكثير.

وقد عمت الأجواء الحماسية أرجاء الباحة الخارجية لنافورة دبي، حيث احتشد المقيمون والسياح من مختلف الأعمار، لمشاهدة عدد من الشخصيات المشهورة التي يعرضها برج خليفة. واغتنم الحضور الفرصة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية للعرض الذي استمر ثلاث دقائق، مقدماً للحضور لمحة عن الأجواء التي سيعيشها الضيوف لدى زيارتهم المدينة الترفيهية.

يذكر أن مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، التي افتتحت أخيراً، في أبوظبي، تُعد المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة «وارنر براذرز» في العالم، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين 6 مناطق تشمل «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

وتمثل المدينة الترفيهية تجربة تفاعلية مميزة؛ ابتداءً من المغامرات المشوقة من «دي سي سوبر هيروز» ووصولاً إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة من «لوني تونز». ويحتضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، مثل: باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات.