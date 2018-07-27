مآثر زايد في «صيفنا يحلو بالقراءة» بالأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل الأرشيف الوطني تنظيم ورش قرائية وطنية في منصة «صيفنا يحلو بالقراءة»، التي أقامتها وزارة التربية والتعليم للطلبة وتستمر حتى انتهاء الإجازة الصيفية للمدارس بهدف تحفيز الطلبة على القراءة عن تاريخ الوطن وسير قادته العظام، وفي مقدمتهم الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تعزيزاً للتنشئة الوطنية السليمة للأجيال.

ويأتي الدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني في هذه المنصة التربوية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأرشيف بالوزارة لتنشئة جيل واعٍ ومتفهم متطلبات نهضة وطنه، حيث يسعى الأرشيف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دور التربية والتعليم في ترسيخ المفاهيم التربوية الحديثة في أذهان الطلبة، وتأكيد أهمية القراءة وربطها بتاريخ الدولة، التي يعكسها الأرشيف بمقتنياته التاريخية الموثقة.

وركّزت الورش القرائية، التي أقيمت في أبوظبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، على قراءات لأهم إصداراته، التي عكست جوانب تاريخية وإنسانية مهمة من مسيرة الدولة ورموزها الوطنية، إضافة إلى تعريف الطلبة المشاركين بالأرشيف الوطني وخدماته ومهامه ودوره في حفظ ذاكرة الوطن، بجانب تدريبهم على الإشراف على الجلسات القرائية بإشراف المختصين، وحثهم على تبادل الكتب المستعملة للتشجيع على القراءة ووصول كل طالب إلى الكتب المشوقة في مجال اهتماماته.

وتحث الورش القرائية الطلبة المشاركين على الاقتداء بقيم الشيخ زايد ومآثره، وتعرفهم بجوانب من تاريخ حياته وبما بذل من جهود لبناء المدارس وإتاحة التعليم والحياة السعيدة التي تعيشها الإمارات اليوم.