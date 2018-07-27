أطفال «الجليلة» يرقصون التانغو مع طيور الفلامنغو

المصدر: دبي - البيان

رقصات «تانغو» مع طيور الفلامينغو، مثلت عنواناً بارزاً لختام مركز الجليلة لثقافة الطفل، أخيراً، ورشة صناعة دمى «الماريونيت»، من خلال عرض مسرحي بعنوان «تانغو ويذ فلامنغو» «Tango with Flamingo»، والذي يعتمد على تحريك الدمى والتجاوب مع الإيقاع.

أقيمت الورشة التي شارك فيها 13 طفلاً ضمن فعاليات «صيف الجليلة 2018»، تحت إشراف الممثلة نصرة المعمري، التي شرحت للأطفال معلومات عن طائر الفلامينغو بغرض تعزيز الحس البيئي لدى الأطفال، ثم عمل الأطفال على تصميم وخياطة دمى الماريونيت الخاصة بهم باستخدام مواد معاد تدويرها، كما تعلم الأطفال كيفية تحريك الدمى وفقاً للإيقاع.

عروض فنية من صنع الصغار تزيد خبراتهم المعرفية

فائدة

واستفاد الأطفال من هذه الورشة بالحصول على معلومات بيئية حول أماكن عيش «الفلامينغو» والمحميات الخاصة به وأنواعه وغذائه، إلى جانب تعلم إعادة التدوير، وتجسيد الشخصيات وصناعتها، وتعلم اتساق المشهد والإيقاع الموسيقي المسرحي، وكيفية ابتكار قصة وعرضها بالحركة لا الحوار الشفهي.

وقد أتاح القائمون على مسرح «الجليلة لثقافة الطفل» للأطفال المشاركين في الورشة، فرصة اختبار تجهيز العروض المسرحية كاملة، حيث كانت مهمة تجهيز العرض النهائي الذي حضره أولياء الأمور، وابتكار شباك لبيع التذاكر والعمل فيه، وإبداع ديكور تزيّنه مجسمات الفلامينغو من المهام الموكلة للأطفال ليتعلموا فن صناعة المسرحية بكل مراحلها.

ورش

يذكر أن صيف «الجليلة 2018» يستقبل الأطفال حتى نهاية أغسطس المقبل، وما زالت فرص التسجيل مفتوحة في ورش فنية يومية أو بفترات زمنية أطول، برسوم رمزية تبدأ من 150 درهماً، كما يخصص دورات فنية للكبار.