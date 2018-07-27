«الفجيرة الثقافية» تثري «زاد المعرفة» باليابانية

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ورشة عمل «تعليم اللغة اليابانية للمبتدئين» ضمن برنامج «زاد المعرفة» التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وذلك في مركز الكتب والتوثيق بالفجيرة.

واستعرضت فاخرة عبدالله بن داغر، المنسق العام لمهرجان «قيّظ في الفجيرة» التابع للجمعية، خلال تقديمها للورشة، أصول وأسس الأحرف اليابانية وما ترمز إليه من معانٍ، وأسس استخراج الكلمات عبر معرفة استخداماتها في الحياة، وأمثلة لاستخدامات اللغة اليابانية ولغة الجسد في التواصل مع الآخرين، وأسس الكتابة بمختلف أنواع الأحرف اليابانية.

وأوضحت بن داغر أن الهدف من الورشة تقريب عملية فهم اللغة اليابانية للمشاركين بشكل مبسّط. كما عرضت بن داغر نماذج لبعض الأحرف والرسوم التي لها دلالات مختلفة باختلاف استخداماتها، فبعضها يستوحي دلالاته من وحي الطبيعة والبعض الآخر من أعضاء جسد الإنسان، موضحةً أن اللغة اليابانية تنقسم إلى ثلاثة أحرف هي «الكاتاكان» و«الهيراقانا» وتستخدمان للمصطلحات الأجنبية غير اليابانية، و«الكاندي» وتمثل رسوماً تختص ببعض أو الكثير من أحرف الهيراقانا..واستعرضت جملة من القضايا الأخرى أيضاً.

وعُرض خلال الورشة فيديو لقصة مصورة من مجموعة قصصية يابانية، ركَّزت على مخارج الأحرف والصور لتعليم المشاركين كيفية نطقها. وفي ختام الورشة نفذ المشاركون ما تم شرحه عملياً حول كيفية كتابة أسمائهم بأحرف الكاتاكان اليابانية.