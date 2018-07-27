شركة يابانية تنقش أسماء العرسان في الفضاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة يابانية عن خدمة تتيح للعرسان أن يخلدوا أسماءهم بطريقة فريدة من نوعها، من خلال نقشها على لوحات تيتانيوم وإرسالها إلى الفضاء، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، الذي نقل عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شركة «وارب سبايس» أطلقت المبادرة، بتعاون مع فندق متخصص في تنظيم حفلات الزفاف بمنطقة تسوكوبا، شرقي اليابان.

وبمقدور من يقيمون حفلات زفافهم في الفندق، الذي لم يكشف عن اسمه أن يستفيدوا من الميزة غير المسبوقة بسعر لا يتجاوز 270 دولاراً. ويتم نقش اسمي العروسين على ألواح تيتانيوم بطول لا يتعدى 8 ميلمترات، ثم تُضاف اللوحات إلى قمر صناعي صغير. وعقب ذلك، سيتم نقل القمر الصناعي إلى محطة الفضاء الدولية من خلال مركبة إمداد، ليطلقه العلماء عند الوصول للمحطة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «وارب سبايس» اليابانية، توشيهيرو كاميدا، أن زبائن الخدمة سيتلقون صورة للقمر الصناعي الذي يحمل أسماءهم في الفضاء بين النجوم. وأشار إلى أن شركته تسعى إلى إسعاد الناس البسطاء، لا سيما أن الفضاء يرتبط دائماً في الأذهان بالأسعار الباهظة. ويرتقب أن تبدأ الشركة اليابانية عملية الحجز عما قريب، لكن إطلاق القمر الصناعي لن يجري إلا في العام المقبل.