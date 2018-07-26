تطبيق يتيح التواصل مع مبتكري معروضات المتاحف

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تمكن باحثون من ابتكار تطبيق جديد على الهاتف الذكي يتيح للمهتمين بالأعمال الفنية في مؤسسة سميثسونيان بالولايات المتحدة، التواصل مع الفنون المعاصرة كما لم يحدث من قبل.

ويدعى «هيرشهورن آي» أو «هاي» اختصاراً، هو نوع من دليل فوري للأعمال الفنية. إذ يتيح التطبيق الجديد لزوار «متحف هيرشهورن للفنون» في مؤسسة سميثسونيان الإشارة بهواتفهم إلى أي قطعة فنية أمامهم، فيسمعون على الفور رسائل من الفنان نفسه يناقش العمل المعروض أمامهم، عبر فيديوهات أصلية ترحب بهم في منازلهم واستديوهاتهم.

ويعد هذا التطبيق ثورة في صالات الفنون، وفقاً لموقع «بونيغ بوينغ» الإلكتروني. وهو يستخدم تقنية التعرف على الصور لمسح الفنون المعروضة أمام الزوار أثناء مرورهم، ما يوفر بسرعة، الحصول على فيديوهات حصرية من مبتكري الأعمال كما معلومات من الداخل.

وعبر هذا التطبيق، أصبح من الممكن الآن الالتقاء وجهاً بوجه، مع أهم المفكرين المبدعين في عصرهم، والتواصل مع فنانين من أمثال: أولافور إلياسون وجيف كونز وداميان هيرست ولورنا سمبسون.. وغيرهم، والاستماع إليهم يخبرون قصصهم.