37 حفلاً في «قلعة صلاح الدين للموسيقى» أغسطس المقبل

المصدر: القاهرة - رويترز

تنطلق الدورة السابعة والعشرون من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذي تأسس عام 1990 وتنظمه سنوياً دار الأوبرا المصرية، في الفترة من الثاني إلى السابع عشر من أغسطس.

وقال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أمس: المهرجان لأول مرة هذا العام يحصل على الشارة الدولية، ويتضمن 37 حفلاً فنياً يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى مشاركة ست دول عربية وأجنبية، هي فلسطين وسوريا وتونس والصين والمكسيك وبنما.

ومن أبرز المغنين المصريين بالمهرجان هذا العام علي الحجار، ونادية مصطفى، وإيمان البحر درويش، ومحمد الحلو، وخالد سليم، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ونسمة محجوب، إضافة للمنشد ياسين التهامي.

ومن خارج مصر تشارك التونسية غالية بنعلي، والسوري مجد القاسم، والفلسطينية دلال أبو آمنة. كما تشارك فرق موسيقية وغنائية منها إيكال إنساملي من المكسيك، وفريق بنما للفلكلور، وأوركسترا الصين للموسيقى التقليدية، وأوركسترا النور والأمل من مصر.

يقام حفل الافتتاح في الثاني من أغسطس على مسرح محكى القلعة، وتحييه فرقة الشباب والأطفال الصينية التي تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني. وفي الجزء الثاني من الحفل يقدم المغني هاني شاكر باقة من أشهر أغانيه.

وقال صابر: إن إدارة الأوبرا حرصت على التنوع في البرنامج الفني للمهرجان ما بين موسيقى كلاسيكية وجاز وطرب. وأضاف أن المهرجان أصبح متنفساً حقيقياً لعموم الشعب من البسطاء، ونجح في أن ينفذ إلى قلوبهم بسبب تنوع فقراته، وأهم ما يميزه هو التلاحم الحقيقي والمباشر مع الجمهور. ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والإعلاميين المصريين، منهم المغني مدحت صالح، وعازف الفيولا علاء خليل، والناقدة كريمان حرك.